В каких городах россияне чаще всего ищут отели

Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов, где чаще всего ищут отели. Результатами исследования делится аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
По данным сервиса, примерно 95% поисков приходится на Россию. Больше всего туристы ищут отели в Москве и Санкт-Петербурге. В десятку городов по спросу также входят Сочи, Адлер, Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород. После них следуют Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень, Калининград и Омск. Интересно, что сейчас многие туристы предпочитают бронировать номера непосредственно в день заселения или накануне.
«Сокращение горизонтов планирования у путешественников — это один из последних трендов, который мы видим как в транспорте, так и в проживании. Например, теперь более 80% продаж авиабилетов происходят за неделю или менее до вылета. А в отелях мы отмечаем рост запросов «в последнюю минуту», когда жилье бронируется непосредственно перед заселением»,
— рассказал заместитель гендиректора по развитию бизнеса Туту.ру Игорь Сивец.
Куда сходить, что посмотреть и чем заняться туристам в нашем городе, читайте в неформальном путеводителе от редакции сайта pravda-nn.ru «Нижний в кармане».