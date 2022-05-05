В каких городах россияне чаще всего ищут отели

«Сокращение горизонтов планирования у путешественников — это один из последних трендов, который мы видим как в транспорте, так и в проживании. Например, теперь более 80% продаж авиабилетов происходят за неделю или менее до вылета. А в отелях мы отмечаем рост запросов «в последнюю минуту», когда жилье бронируется непосредственно перед заселением»,