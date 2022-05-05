Узбекистан стал самой популярной страной для отдыха.

Узбекистан на майские праздники обогнал Турцию и стал самым востребованным направлением у россиян. Отрыв большой: авиабилетов в среднеазиатскую республику было продано в два раза больше, сообщают агрегаторы. Там сейчас пиковый сезон, но он скоро завершится. Внутри России интересы у туристов привычные, но в Крым теперь не попадешь самолетом. А еще это первый туристический сезон без Booking.com.

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Узбекистан всегда был для россиян туристической страной второго эшелона, но в этом году коррективы внесла геополитика. Закрытые границы, санкции, приостановка работы зарубежных сервисов — и вот Турция отходит на второй план. Внутри России распределение тоже непривычное: выпадают крымские курорты. Почти все южные аэропорты страны закрыты с конца февраля, туристы добираются туда на поезде, на автобусах, личных авто. И многие решили не заморачиваться вообще. О главных интересах внутри и за рубежом рассказывает руководитель пресс-службы сервиса путешествий Tutu.ru Наталья Анисимова:

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Наталья Анисимова руководитель пресс-службы сервиса путешествий Tutu.ru «Лидируют Узбекистан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Турция, причем отрыв Киргизии, Узбекистана от Турции достаточно большой. Причина достаточно простая — стоимость. В одну сторону в Турцию на майские примерно 28-28,5 тысячи рублей, в Узбекистан, Киргизию — 10-15 тысяч рублей. Если говорить о внутренних направлениях, в лидерах Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Махачкала. Дагестан пользуется спросом уже достаточно давно, с начала пандемии, средняя цена билета в одну сторону — девять тысяч рублей. И, конечно, одним из самых популярных направлений является Сочи — 10 тысяч рублей. Если бы не было закрытого небо по большинству южных направлений, рядом стоял бы Крым, Симферополь».

Турция должна вернуться на первое место с началом лета, уверены аналитики туротрасли. Если не произойдет чего-нибудь в той же геополитике. Турция только «раскачивается», в то время как пиковый турсезон в Узбекистане подходит к концу — там уже сейчас плюс 30, и скоро станет совсем жарко. Ректор корпоративного университета Торгово-промышленной палаты Анна Палагина — одна из тех, кто решил воспользоваться моментом:

Анна Палагина ректор корпоративного университета Торгово-промышленной палаты «Мы едем в Ташкент, летим самолетом Red Wings, потом переезжаем поездом в Самарканд. Билеты получились 93 тысячи рублей на двоих в оба конца. Гостиницу в Ташкенте нам бронировали наши таджикские друзья — хорошие «четверки» с национальным колоритом на три дня нам обойдутся в 150 долларов, это 50-60 долларов в день на человека, с завтраком. Самарканд — два дня с ночевкой, потом Бухара, шесть дней мы перемещаемся с гидом, у нас получается по 600 долларов на человека. Предлагают в Самарканде место погребения Тимура, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, комплекс Шахи-Зинда, обсерваторию, восточный базар. В Бухаре — летняя резиденция бухарского эмира, посещение мавзолея Саманидов, ряд мечетей, цитадель Арк — город в городе».

Из дальнего зарубежья, которое россиянам еще доступно, — цены выше среднего. Туры в Турцию и Египет на семь ночей на двоих, в отелях «четыре звезды» и выше в середине мая стартуют от 180 тысяч рублей, в Арабские Эмираты — от 270 тысяч, на Мальдивы — от 300 тысяч. Именно поэтому до 95% всех поисков, по данным агрегаторов, приходятся на Россию. За неимением Booking российским туристам приходится осваивать новые сервисы. Недавно посуточное бронирование запустил ЦИАН, но сервис, во-первых, еще сыроват, во-вторых, в регионах не очень популярен. Собеседники Business FM отмечают удобство Ostrovok.ru. Обозреватель радиостанции Александра Сидорова опробовала еще один сервис — Суточно.ру. Первые майские праздники она провела с семьей в Ярославле:

Александра Сидорова обозреватель Business FM «Раньше всегда бронировали через Booking. Тут, конечно, был непривычный интерфейс, бронировалось не с первой попытки. Нашли достойный вариант — двухкомнатные апартаменты, почти 12 тысяч рублей. Владелец апартаментов мне написала в WhatsApp. Я договорилась, что скину ей половину суммы, до последнего момента были подозрения, что что-то пойдет не так. Но в итоге приехали, взяли ключи в почтовом ящике, заселились, все соответствовало фотографиям, абсолютно та же квартира. В свою очередь сайт Суточно.ру мне отправил сообщение, предложил оценить проживание и получить бонус за отзыв в размере 30% на мой счет на будущие бронирования. В моем случае это больше четырех тысяч рублей».