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2 часа назад

Платная версия морского воздуха появилась на курортах Краснодарского края

Vse42.ru

Предприимчивые торговцы курортов Краснодарского края стали продавать законсервированный морской воздух, о чем рассказали местные жители.

Платная версия морского воздуха появилась в Краснодарском крае
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам продавцов, в банки поместили аромат морского бриза, сосен и сладость фруктов. Изобретательностью отличились жители курортной Архипо-Осиповки, что неподалеку от Геленджика.

Один такой сувенир обойдется туристам в 25 рублей. При этом на банке даже указывается состав: 20% морского бриза, 20% – из аромата сосен, 20% – из прохлады водопадов, 40% – тепло солнца, сладость фруктов и морская соль.

Будет ли спрос на подобный сувенир, покажет лишь грядущий курортный сезон. Об этом пишет Privet-Rostov.ru.

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