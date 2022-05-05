Платная версия морского воздуха появилась в Краснодарском крае

Предприимчивые торговцы курортов Краснодарского края стали продавать законсервированный морской воздух, о чем рассказали местные жители.

По словам продавцов, в банки поместили аромат морского бриза, сосен и сладость фруктов. Изобретательностью отличились жители курортной Архипо-Осиповки, что неподалеку от Геленджика.

Один такой сувенир обойдется туристам в 25 рублей. При этом на банке даже указывается состав: 20% морского бриза, 20% – из аромата сосен, 20% – из прохлады водопадов, 40% – тепло солнца, сладость фруктов и морская соль.