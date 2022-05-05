В апреле россияне массово пересели с самолетов на поезда — перевозки по железным дорогам выросли на 4,8 процента по сравнению с показателями прошлого года. Эксперты связали тенденцию с закрытием части аэропортов в стране, пишут «Ведомости».

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По данным РЖД, во втором месяце весны на поездах и электричках проехали 92 миллиона пассажиров, а с начала года — 331,1 миллиона пассажиров. Как отметил гендиректор РЖД по вопросам пассажирского комплекса Дмитрий Пегов, из-за закрытия 11 аэропортов в центральной и южной части России компании пришлось принять срочные меры для перевозки не сумевших воспользоваться самолетами россиян.

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По словам специалиста, РЖД пришлось досрочно перейти на летнее расписание. «Введение дополнительных ниток графика позволило снять напряжение, возникшее из-за закрытия аэропортов», — заявил Пегов. В мае и летом в компании также ожидают существенный прирост пассажиропотока — в том числе за счет перевозки россиян к местам отдыха.

Увеличение спроса на поездки дальнего следования на юг фиксируют и сервисы планирования путешествий. Так, по данным компании OneTwoTrip, в топ-10 популярных направлений апреля вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Симферополь и Тюмень. При этом по сравнению с прошлым годом сильнее всего спрос вырос на поездки в Краснодар (плюс 60 процентов), Ростов-на-Дону (плюс 50 процентов) и Симферополь (плюс 130 процентов) и Сочи (плюс 18 процентов) — аэропорт работает только в последнем из этих городов.

В сервисе поездок и путешествий «Туту.ру» добавили, что из 2596 опрошенных самолет в 2022 году выбрали 37 процентов россиян. На втором месте по популярности оказался поезд — на нем в отпуск планируют поехать 29 процентов респондентов, а на третьем — электричка, которую предпочли 9 процентов граждан. По данным компании, среди зарубежных направлений востребованы белорусские Минск, Орша, Витебск и Брест, а также Гагры в Абхазии.

Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» (специализируется на корпоративных поездах) Галина Полищук указала, что в первом квартале 2022 года клиенты бронировали билеты на поезда для командировок по России почти в 2,5 раза чаще, чем авиабилеты.

Специалисты также отметили, что есть направления, пассажиропоток по которым снизился из-за закрытия аэропортов. По словам руководителя комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии, гендиректора туроператора «Алеан» Ильи Уманского, из южных направлений сильнее всего пострадал Крым. Однако Пегов уточнил, что в республике уже добавили две дополнительные ветки графика и проработали с Минтрансом схему на случай недостатка мест в поездах.

По словам младшего директора корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, по итогам первых четырех месяцев 2022 года пассажиропоток РЖД в дальнем следовании на 14 процентов отстает от уровня аналогичного периода доковидного 2019 года, но разрыв быстро сокращается — в апреле разница составила 5 процентов.