Раскрыты предпочтения российских туристов в летнем отдыхе

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали прибрежные города на юге страны, куда планируют поехать 37 процентов респондентов. Регионы центральной России в качествен места для отдыха выбрали 18 процентов опрошенных, Урал и Алтай — 10 процентов, Поволжье ( Казань , Астрахань и другие города) — 8 процентов.

«Еще семь процентов привлекает Сибирь своей тайгой и озерами, шесть процентов хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ, по четыре процента отметили две полярные точки страны — Дальний Восток и Калининград», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что 29 процентов опрошенных готовы выделить на путешествия в летний период от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на одного члена семьи. 25 процентов респондентов ответили, что согласны расстаться с суммой от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, потратить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей планируют только 11 процентов. Выделить на отдых летом более 80 тысяч готовы 15 процентов россиян.