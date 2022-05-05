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3 часа назад

Туристический поток из России в Грузию вырос почти в 6 раз в январе - апреле

ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 мая. /ТАСС/. Граждане России в январе — апреле совершили более 105 тыс. туристических поездок в Грузию, что почти в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было совершено более 18 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Национальной администрации туризма грузинского Минэкономики.

Турпоток из России в Грузию вырос почти в 6 раз
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Россия находится на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция, ее граждане совершили около 140 тыс. поездок в Грузию, что на 94,6% больше прошлогодних показателей. На третьем месте расположились граждане Армении. В январе — апреле они посетили страну более 91 тыс. раз, что на 285,6% больше по сравнению с аналогичными данными за 2021 год.

Всего в Грузию за первые четыре месяца текущего года было совершено более 820 тыс. визитов, что на 272,3% больше, чем в 2021 году.

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