Россиянка назвала Шри-Ланку бюджетной альтернативой Турции

Отдохнувшая в Шри-Ланке россиянка назвала страну «интересной и бюджетной альтернативой» Египту и Турции. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница призналась, что купила путевку спонтанно, так как боялась внезапной отмены рейса. Тур на двоих на семь дней с питанием на базе завтраков обошелся ей в 117 тысяч рублей.

«Не пожалели, что взяли отель на завтраках. Рядом много кафе, лавок с фруктами и магазинов, питаться в городе тут недорого»,

— отметила она.

По словам читательницы портала, сезон дождей не помешал ей наслаждаться отдыхом. Тропические ливни бывали нечасто, но даже во время них было чем заняться. «Сидишь на террасе ресторана или купаешься в бассейне, смотришь в окно, а там шум океана перекликается с шумом дождя… Невероятно красиво!» — рассказала россиянка.

Тем не менее, туристка указала на некоторые проблемы в стране, с которыми сталкиваются отдыхающие из-за дефолта. Во-первых, бензин сейчас есть далеко не на всех заправках, поэтому россиянка посоветовала не брать машины на прокат. Во-вторых, в отелях и многих заведениях периодически отключают электричество.

«Главное заранее успеть зарядить гаджеты и пауэрбанки»,

— предупредила она.