"Аэрофлот" с 6 мая возобновляет рейсы в Турцию и Индию

Регулярные рейсы из Москвы будут выполняться в Стамбул и в Анталью, сообщили в компании. Летать будут до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

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Продажа билетов на рейсы уже открыта. По данным, представленным на сайте "Аэрофлота", перелет из Москвы в Анталью в мае обойдется от 14,3 тыс. рублей на человека в одну сторону, перелет в Стамбул будет стоить от 16,3 тыс. рублей.

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Такие рейсы могут быть востребованы самостоятельными туристами. На стоимость отдыха в Турции это может повлиять в случае комплексных туров. А здесь все будет зависеть от того, как отреагируют туроператоры, говорит президент Союза турагентств Сергей Голов. Если туроператоры смогут договориться с перевозчиком и станут выкупать блоки мест, стоимость туров может снизиться, поясняет он "РГ". Сейчас туристы чаще отказываются от индивидуальных путешествий, предпочитая поездки в рамках туров, чтобы снизить различные риски. Но при этом и перевозчик также будет заинтересован в сотрудничестве с туроператорами ради загрузки рейсов, признает эксперт.

В компании Tez Tour рассказали "РГ", что ведут переговоры с "Аэрофлотом" о блоках мест на запланированных рейсах. Это позволит предлагать клиентам пакетные туры. Снижение стоимости авиабилетов относительно уровня, наблюдавшегося в первые дни после выставления полетной программы, повлияет на увеличение спроса на отдых в Турции, заметил представитель туроператора.

Полетные программы в Турцию пришлось свернуть после введения санкций в отношении России в феврале и марте этого года из-за риска ареста самолетов. В апреле полетные программы начали восстанавливать. Как ранее рассказывал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в Турцию летали четыре российских авиакомпаний - Red Wings, "Россия" (рейсы из Сочи), Azimut и PegasFly. Теперь к ним добавляется "Аэрофлот".

Компания также запускает рейсы из Москвы в столицу Индии Дели. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), первый рейс запланирован на 6 мая. При этом стоит перелет в одну сторону всего 17,5 тыс. рублей на человека. Перелеты в Дели с пересадкой, например, в Ташкенте обходятся в 29 тыс. рублей на человека в одну сторону.

По данным "Аэрофлота", перелет в Анталью обойдется от 14,3 тысячи рублей на человека в одну сторону, а в Стамбул - от 16,3 тысячи рублей

Низкие тарифы "Аэрофлота" на прямые перелеты в Индию связаны с завершением туристического сезона, поясняют в АТОР. Сейчас в стране жара до +50 и высокая влажность.