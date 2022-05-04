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1 час назад

Бортпроводник раскрыл причину подачи пассажирам экономкласса невкусного питания

Lenta.ru

Бывший бортпроводник из Англии Джастин Барнс раскрыл в социальных сетях причины подачи невкусной еды в экономклассе самолетов. На его пост обратило внимание британское издание Evening News.

Раскрыта причина подачи пассажирам экономкласса невкусного питания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам сотрудника, вся еда в самолетах — это готовые блюда, которые разогреваются в большой духовке на борту.

«Авиакомпаниям приходится поставлять более тысячи обедов в неделю. Питание экономкласса обычно готовится на огромных фабриках в Европе. Миллионы порций в год стараются производить с наименьшими издержками, затем их замораживают и развозят по всему миру»,

— пояснил он.

При этом еда для бизнес-класса готовится на кухнях аэропортов и затем охлаждается, что позволяет сохранить вкус и свежесть продуктов.

В связи с этим Барнс посоветовал пассажирам экономкласса брать в ручную кладь несколько закусок и напитков, приготовленных дома. Таким образом, если питание на борту окажется невкусным, путешественник не останется голодным.

Бортпроводник также рассказал, что иногда голодные пассажиры требуют от членов экипажа невозможного. Например, некоторые заказывают блюда, которых даже нет в меню, а один из туристов однажды попросил, чтобы сотрудники авиакомпании отдали ему свой обед.

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