Раскрыта причина подачи пассажирам экономкласса невкусного питания

Бывший бортпроводник из Англии Джастин Барнс раскрыл в социальных сетях причины подачи невкусной еды в экономклассе самолетов. На его пост обратило внимание британское издание Evening News.

По словам сотрудника, вся еда в самолетах — это готовые блюда, которые разогреваются в большой духовке на борту.

«Авиакомпаниям приходится поставлять более тысячи обедов в неделю. Питание экономкласса обычно готовится на огромных фабриках в Европе. Миллионы порций в год стараются производить с наименьшими издержками, затем их замораживают и развозят по всему миру»,

— пояснил он.

При этом еда для бизнес-класса готовится на кухнях аэропортов и затем охлаждается, что позволяет сохранить вкус и свежесть продуктов.

В связи с этим Барнс посоветовал пассажирам экономкласса брать в ручную кладь несколько закусок и напитков, приготовленных дома. Таким образом, если питание на борту окажется невкусным, путешественник не останется голодным.