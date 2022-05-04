Россиянам раскрыли стоимость прямых перелетов заграницу

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также раскрыли оптимальную стоимость таких поездок весной. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в мае россиянам доступны для прямых перелетов 16 стран — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, ОАЭ, Сербия, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.

По словам специалистов АТОР, еще в начале апреля цены на авиабилеты по зарубежным маршрутам «больно кусались», однако сейчас ситуация несколько стабилизировалась и туристы могут рассчитывать на более доступную перевозку.

Так, бюджетнее всего в мае можно отправиться в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,3 тысячи рублей на человека. До Узбекистана можно долететь за 8,4 тысячи рублей, в Киргизию — 12,2 тысячи, в Казахстан — 15,5 тысячи, в Азербайджан — 18,5 тысячи, в Армению — 19,5 тысячи.