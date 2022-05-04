Турецкий премиум-отель  организует чартеры из России

В турагентствах обратили внимание: на сайте турецкого отеля Lujo Bodrum появился раздел fly&stay, позволяющий забронировать проживание и перелет на фирменных «черных джетах» Boeing 757, полностью укомплектованных бизнес-классом. Бронирование мест на чартерных рейсах доступно из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Екатеринбурга.

Фото: TourDom TourDom

С учетом того что даже полеты Turkish Airlines в конце апреля были значительно сокращены (отменены вылеты из Екатеринбурга, на 70% уменьшена квота из Москвы. – Ред.), у специалистов возник вопрос – насколько реалистичен проект. Редакция TourDom.ru направила запрос в Lujo Bodrum и сегодня получила подтверждение: программа в силе – чартеры будут выполняться из шести городов России.

Как сообщил представитель отеля, первый вылет состоялся 29 апреля на брендированном Boeing 757 Lujo Black. Самолет бизнес-класса отправился из Внуково и доставил в аэропорт Бодрума 72 туриста.

Так как Lujo Bodrum – это премиальный отель, перевозка организована с учетом запросов обеспеченных туристов. Представитель отеля поделился подробностями. Пассажирам на этих рейсах доступна увеличенная норма провоза багажа (35 кг), на борту предлагается специальное меню от поваров Lujo и другие премиальные услуги, характерные для бизнес-класса. По прилете в Бодрум трансфер до отеля займет 15 минут.

Несмотря на то что предложение пока не имеет аналогов, продажа турпакетов с собственной перевозкой не станет эксклюзивом самого отеля и не будет делегирована одному туроператору. В Lujo Bodrum сообщили, что уже привлекли широкий круг партнеров с тем расчетом, чтобы премиальные туры появились в ассортименте как можно большего числа турагентов.

Перед сезоном в поддержку акции раннего бронирования Lujo Bodrum провел во Внуково презентацию рейса, который с апреля должен был выполняться на Boeing 777-300 в необычной четырехклассной компоновке.