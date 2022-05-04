Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
3 часа назад

Турецкий премиум-отель  организует чартеры из России

TourDom

В турагентствах обратили внимание: на сайте турецкого отеля Lujo Bodrum появился раздел fly&stay, позволяющий забронировать проживание и перелет на фирменных «черных джетах» Boeing 757, полностью укомплектованных бизнес-классом. Бронирование мест на чартерных рейсах доступно из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Екатеринбурга.

Турецкий премиум-отель организует чартеры из России
Фото: TourDomTourDom

С учетом того что даже полеты Turkish Airlines в конце апреля были значительно сокращены (отменены вылеты из Екатеринбурга, на 70% уменьшена квота из Москвы. – Ред.), у специалистов возник вопрос – насколько реалистичен проект. Редакция TourDom.ru направила запрос в Lujo Bodrum и сегодня получила подтверждение: программа в силе – чартеры будут выполняться из шести городов России.

Как сообщил представитель отеля, первый вылет состоялся 29 апреля на брендированном Boeing 757 Lujo Black. Самолет бизнес-класса отправился из Внуково и доставил в аэропорт Бодрума 72 туриста.

Так как Lujo Bodrum – это премиальный отель, перевозка организована с учетом запросов обеспеченных туристов. Представитель отеля поделился подробностями. Пассажирам на этих рейсах доступна увеличенная норма провоза багажа (35 кг), на борту предлагается специальное меню от поваров Lujo и другие премиальные услуги, характерные для бизнес-класса. По прилете в Бодрум трансфер до отеля займет 15 минут.

Несмотря на то что предложение пока не имеет аналогов, продажа турпакетов с собственной перевозкой не станет эксклюзивом самого отеля и не будет делегирована одному туроператору. В Lujo Bodrum сообщили, что уже привлекли широкий круг партнеров с тем расчетом, чтобы премиальные туры появились в ассортименте как можно большего числа турагентов.

Перед сезоном в поддержку акции раннего бронирования Lujo Bodrum провел во Внуково презентацию рейса, который с апреля должен был выполняться на Boeing 777-300 в необычной четырехклассной компоновке.

Однако в новых условиях компания выставила более компактный «черный джет».

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители