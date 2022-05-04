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3 часа назад

У россиян снизился интерес к отдыху внутри страны

Газета.Ru

Спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Коммерсант".

У россиян снизился интерес к отдыху внутри страны
Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Издание пишет, что интерес россиян снизился из-за падения доходов и ограничения воздушного передвижения на юге страны из-за специальной операции России на Украине. На фоне этого многие граждане России планируют провести отпуск дома, никуда не выезжая. На фоне падения спроса, гостиницы начали снижать цены на 15-45%. Тогда как в прошедшем марте отели повышали стоимость проживания в летние месяцы.

По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в марте - апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16% больше прошлогоднего, а сейчас стоимость выше на 4-5%.

В начале недели основатель, владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал "Газете.Ru" о красивых местах в России, которые стоит посетить. Среди них - национальный природный парк на берегу реки Лены в Якутии, геологический природный памятник Чарские пески и Кинзелюкский водопад.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Юрий Кузнецов,
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