У россиян снизился интерес к отдыху внутри страны

Спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Коммерсант".
Издание пишет, что интерес россиян снизился из-за падения доходов и ограничения воздушного передвижения на юге страны из-за специальной операции России на Украине. На фоне этого многие граждане России планируют провести отпуск дома, никуда не выезжая. На фоне падения спроса, гостиницы начали снижать цены на 15-45%. Тогда как в прошедшем марте отели повышали стоимость проживания в летние месяцы.
По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в марте - апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16% больше прошлогоднего, а сейчас стоимость выше на 4-5%.
В начале недели основатель, владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал "Газете.Ru" о красивых местах в России, которые стоит посетить. Среди них - национальный природный парк на берегу реки Лены в Якутии, геологический природный памятник Чарские пески и Кинзелюкский водопад.