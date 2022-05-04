Европе посоветовали не ждать туристов из России

Популярным городам в Европе не стоит ждать большого наплыва российских туристов даже после снятия ковидных ограничений. Об этом заявил гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает РИА Новости.

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В туротрасли отметили, что в преддверии летнего сезона некоторые европейские страны смягчают ограничения, введенные в связи с COVID-19. Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать, что посещаемость греческих, кипрских, болгарских и испанских курортов российскими туристами составит хотя бы 20 процентов даже по сравнению с прошлым годом.

Одними из причин Мурадян называет отсутствие прямых перелетов и недостаток рейсов из России. Также влияет подорожание билетов, сложности с платежами в евро, поскольку платежные карты Visa и Mastercard перестали принимать за границей, а наличные не продают.

По словам вице-президента АТОР, европейскому турбизнеса остается надеятся на самостоятельных туристов или тех, кому по тем или иным причинам необходимо в Европу. Впрочем, без иностранной платежной карты сделать это сложно.

Отмечается, что именно поэтому туристы охотнее выбирают Азию, Турцию и Ближний Восток в качестве направлений для отдыха. Кроме того, им приходится зачастую искать отель «все включено» или заранее оплачивать депозит в отеле.