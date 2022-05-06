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1 час назад

Стало известно о дефиците мест в отелях Черноморского побережья летом

Lenta.ruиещё 1

Туроператоры предупредили российских путешественников о дефиците мест в отелях Черноморского побережья в летний период. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно о дефиците мест на Черноморском побережье
Фото: lenta.rulenta.ru

Так, стало известно, что заполняемость ряда курортных гостиниц на предстоящий туристический сезон достигает 100 процентов.

«Загрузка на лето неравномерная, какие-то объекты размещения забронированы на летний сезон на 50 процентов, а в популярных отелях уже забронированы на июль-август около 80 процентов от номерного фонда, а на некоторые пиковые периоды — до 100 процентов», — рассказали в пресс-службе компании Fun&Sun.

В «Интуристе» также фиксируют высокую загрузку приморских гостиниц. При этом наибольшей популярностью у туристов пользуются объекты размещения категории четыре и пять звезд, где на некоторые даты уже отмечается нехватка мест. Самым востребованным курортом летом, по данным туроператора, является Сочи. Далее следуют Анапа, Геленджик и Крым.

Сотрудники компании «Русский экспресс» подтвердили слова коллег и добавили, что в топовых гостиницах Сочи и Геленджика к настоящему моменту уже забронировано от 50 до 75 процентов номерного фонда. В Анапе и Крыму данный показатель ниже.

Ранее в мае сообщалось, что спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом из-за ситуации на Украине и ограничения авиаперелетов на юг страны. Отмечается, что операторы гостиниц, повышавшие в марте цены на июнь — август, теперь понижают их на 15-45 процентов.

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