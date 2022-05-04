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1 час назад

Россиянам сообщили о дефиците жилья в Турции

Мира Маркина

Глава союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя заявил, что в стране сейчас наблюдается очень большой спрос на жилье в отелях, особенно это ощутимо на юге и западе страны - об этом сообщила газета Yeni Safak.

Фируз Баглыкайя предупредил о возможных проблемах с бронированием и наличием свободных мест в гостиницах. По его словам, в мае этого года заполняемость номеров в отелях Турции колеблется между 80% и 90%.

"Ситуация на турецком туристическом рынке неплохая в сравнении с другими странами региона. В настоящее время мы принимаем больше туристов, чем они, и получаем больше бронирований», — заявил глава союза туроператоров Турции.

По его мнению, такой ажиотаж объясняется тем, что в связи с пандемией многие довольно долгое время были лишены возможности отправиться в отпуск, а теперь она снова появилась.

Ранее мы писали, почему россиянам не советуют подключаться к Wi-Fi в аэропортах.

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