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1 час назад

Эксперт отметил, что цены на летний отдых в России падают неравномерно

Inc-News

Основным условием для корректировки цен эксперт назвал сложную логистику. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, генеральный директор "Альянс Отель Менеджмент" Вадим Прасов сообщил журналистам, что информация о снижении цен на отдых на российских курортах в летний период носит неравномерный характер, который определяется логистикой туристов.

Эксперт заявил о неравномерном падении цен на летний отдых в России
Фото: Inc-NewsInc-News

"На самом деле говорить о том, что цены прям везде падают, будет неправильно, потому что история очень неравномерная. Сейчас все зависит от логистики, а логистика с южными регионами сильно затруднена, по крайней мере, с частью территорий",

— сообщил эксперт.

Кроме того, Вадим Прасов отметил, что отельеры "прощупывают" платежеспособный спрос и корректируют цены по ходу.

Новости путешествий,Вадим Прасов,
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