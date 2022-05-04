Эксперт заявил о неравномерном падении цен на летний отдых в России

Основным условием для корректировки цен эксперт назвал сложную логистику. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, генеральный директор "Альянс Отель Менеджмент" Вадим Прасов сообщил журналистам, что информация о снижении цен на отдых на российских курортах в летний период носит неравномерный характер, который определяется логистикой туристов.
"На самом деле говорить о том, что цены прям везде падают, будет неправильно, потому что история очень неравномерная. Сейчас все зависит от логистики, а логистика с южными регионами сильно затруднена, по крайней мере, с частью территорий",
— сообщил эксперт.
Кроме того, Вадим Прасов отметил, что отельеры "прощупывают" платежеспособный спрос и корректируют цены по ходу.