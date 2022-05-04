В РЖД рассказали о росте числа пассажиров в апреле на 4,8%

«По оперативным данным, в апреле 2022 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 92 млн пассажиров, что на 4,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 3,6%, до 84,3 млн человек, в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 млн человек»,