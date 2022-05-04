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2 часа назад

Пассажиропоток на инфраструктуре РЖД вырос в апреле на 4,8%

Агентство «Москва»иещё 2

В апреле 2022 года поезда на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезли 92 млн пассажиров, что на 4,8% больше по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В РЖД рассказали о росте числа пассажиров в апреле на 4,8%
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«По оперативным данным, в апреле 2022 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 92 млн пассажиров, что на 4,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 3,6%, до 84,3 млн человек, в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 млн человек»,

— говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в январе-апреле 2022 года поезда перевезли 331,1 млн пассажиров (плюс 6,5% к январю-апрелю 2021 года). Из них в пригородном сообщении — 304,1 млн пассажиров (плюс 6%), в дальнем следовании — 27 млн (плюс 12,6%).

Новости путешествий,РЖД,
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