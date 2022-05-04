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3 часа назад

Популярная азиатская страна решила принимать карты «Мир»

Lenta.ru

Власти популярной азиатской страны, Шри-Ланки, планируют начать принимать банковские карты российской платежной системы «Мир» в 2022 году. Об этом сообщила посол республики в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.

Популярная азиатская страна решила принимать карты «Мир»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы работаем над вопросом, чтобы карта "Мир" присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну», — заявила дипломат и обратила внимание на то, что данный вопрос уже решен, и в 2022 году россияне смогут начать использовать отечественные карты на Шри-Ланке для оплаты товаров и услуг.

Также Лиянаге добавила, что путешественники уже могут расплачиваться за перелеты на шриланкийских авиалиниях в рублях.

Ранее в апреле посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала об особенностях отдыха на острове после объявления дефолта. По ее словам, туры в республику в настоящее время относительно недорогие, значительно дешевле многих популярных пляжным направлений. Так, девушка заплатила за путевку на восемь дней 226 тысяч рублей.

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