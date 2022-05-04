Популярная азиатская страна решила принимать карты «Мир»

Власти популярной азиатской страны, Шри-Ланки, планируют начать принимать банковские карты российской платежной системы «Мир» в 2022 году. Об этом сообщила посол республики в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.

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«Мы работаем над вопросом, чтобы карта "Мир" присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну», — заявила дипломат и обратила внимание на то, что данный вопрос уже решен, и в 2022 году россияне смогут начать использовать отечественные карты на Шри-Ланке для оплаты товаров и услуг.

Также Лиянаге добавила, что путешественники уже могут расплачиваться за перелеты на шриланкийских авиалиниях в рублях.