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3 часа назад

Загрузка отелей в Петербурге на майские праздники стала рекордной за последние годы

Вечерняя Москва

Майские праздники — традиционно горячая пора для гостиничного бизнеса Петербурга, а в этом году показатели превысили рекорды предыдущих лет.

Загрузка отелей в Петербурге на майские стала рекордной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Петербургский отельер, владелец одного из премиальных отелей Северной столицы Юнис Теймурханлы рассказал о текущей ситуации с загрузкой отелей.

"Это рекордные показатели за последние 15 лет. С 30 апреля по 10 мая каждый день загрузка 100 процентов, некоторые дни — даже 110 процентов, то есть номер продан дважды в день. Человек проживает неполные сутки, а после него сразу заезжает другой гость",

— отметил он в комментарии «Невским новостям».

Число бронирований резко выросло и в менее крупных гостиницах города. Глава комиссии отельеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Демидов отметил, что загрузка в небольших отелях превышает показатели в 90 процентов.

При этом он отметил, что пока сложно делать прогнозы относительно потока туристов на вторую половину мая. Он добавил, что в этом году из-за нестабильной ситуации с авиасообщением слишком маленькое окно бронирования — номера снимают день в день или за сутки-двое.

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярных внутренних направлений. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Новости путешествий,Александр Осауленко,Деловая Россия,
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