Сколько денег потеряет Европа без российских туристов

Ограничения, введенные западными странами против России, могут сильно подпортить туристический сезон этого года. Почти вся Европа закрыта для россиян, а также ограничены возможности для полетов в открытые страны. Сколько денег может потерять Европа после прекращения туристического потока из России. Об этом сообщает издание «Профиль».
Как рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, россияне каждый год тратили на отдых за границей свыше $35 млрд, из них не менее 60% приходилось на европейские страны (в том числе Турцию). По словам Вавилова, некоторые европейские страны сильно зависят от турпотока из России.
«Очень много людей отдыхало в Греции, на Кипре, Мальте, в Италии, Испании, Болгарии»,
– объяснил он.
Например, Италию в 2019 году посетили 1,7 млн российских туристов, оставив там около миллиарда евро. В минувшем году Рим официально туристов не принимал, но россияне умудрились оставить в стране 207 млн евро. Теперь итальянские власти вроде бы размышляют о выдаче туристических виз россиянам, но вряд ли решатся. В итоге один только Рим рискует потерять до 150 млн евро.
Испанию в 2019 году посетили свыше 1,3 млн россиян. Их отсутствие в этом году сулит ущерб в 1,4 млрд евро. Кипру Россия обеспечивала до 30% суммарного турпотока. В текущем году на острове ожидали до 800 тысяч российских туристов, их отсутствие может обернуться утратой 2,5% годового ВВП.
Напомним, Ростуризм работает над запуском авиаперевозок в Египет и Турцию на базе чартерных рейсов. В настоящее время ведется работа над расширением авиаперевозок за счет чартеров.