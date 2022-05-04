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3 часа назад

Сколько денег потеряет Европа без российских туристов

Вести Подмосковья

Ограничения, введенные западными странами против России, могут сильно подпортить туристический сезон этого года. Почти вся Европа закрыта для россиян, а также ограничены возможности для полетов в открытые страны. Сколько денег может потерять Европа после прекращения туристического потока из России. Об этом сообщает издание «Профиль».

Сколько денег потеряет Европа без российских туристов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Как рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, россияне каждый год тратили на отдых за границей свыше $35 млрд, из них не менее 60% приходилось на европейские страны (в том числе Турцию). По словам Вавилова, некоторые европейские страны сильно зависят от турпотока из России.

«Очень много людей отдыхало в Греции, на Кипре, Мальте, в Италии, Испании, Болгарии»,

– объяснил он.

Например, Италию в 2019 году посетили 1,7 млн российских туристов, оставив там около миллиарда евро. В минувшем году Рим официально туристов не принимал, но россияне умудрились оставить в стране 207 млн евро. Теперь итальянские власти вроде бы размышляют о выдаче туристических виз россиянам, но вряд ли решатся. В итоге один только Рим рискует потерять до 150 млн евро.

Испанию в 2019 году посетили свыше 1,3 млн россиян. Их отсутствие в этом году сулит ущерб в 1,4 млрд евро. Кипру Россия обеспечивала до 30% суммарного турпотока. В текущем году на острове ожидали до 800 тысяч российских туристов, их отсутствие может обернуться утратой 2,5% годового ВВП.

Напомним, Ростуризм работает над запуском авиаперевозок в Египет и Турцию на базе чартерных рейсов. В настоящее время ведется работа над расширением авиаперевозок за счет чартеров.

Новости путешествий,Николай Вавилов,Total,Ростуризм,
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