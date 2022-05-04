Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов

На начальном этапе в парке перевозчика будет пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Авиакомпания будет базироваться в Анталье и выполнять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами.

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Создание авиакомпании относится к третьему пункту "дорожной карты", которую Турция подготовила для российских туристов. Нескольким крупным турецким туроператорам власти пообещали оказать кредитную поддержку в 300 млн долларов. Второй пункт "дорожной карты" также связан с авиаперевозкой.

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Турецкие власти рассчитывают, что доходы от туризма в 2022 г. вырастут на 82,4% - до 22 млрд долларов. В этом году страна собирается принять 7 млн российских туристов. Запуск рейсов еще одной турецкой авиакомпании мог бы расширить предложение по перевозке и привести к снижению цен на туры, заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Сейчас на турецком направлении согласованы рейсы двух турецких авиакомпаний - Turkish Airlines и Pegasus, которые заявили провозную емкость на этот год 2 млн кресел, а также четырех российских авиакомпаний - Red Wings, "Россия" (рейсы из Сочи), Azimut и PegasFly, говорит эксперт.

Техническая возможность выполнять полеты с российской стороны подразумевает наличие флота, страховки и согласия лизингодателя. Из 1188 самолетов, которыми располагают российские авиакомпании, летать за рубеж могут 193, из которых 148 - отечественные "Суперджеты". Кроме того, выполнять международные рейсы могут 40 самолетов иностранного производства, так как такие полеты согласованы для определенных типов воздушных судов.

Southwind будет базироваться в Анталье и выполнять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами

Пока имеющаяся совокупная провозная емкость на турецком направлении в два раза меньше той, что была в 2021 г., когда Турцию посетили 4,7 млн российских туристов. С провозной емкостью связаны цены. В марте, когда число рейсов было ограничено, стоимость перелета в Турцию достигала 100 тыс. рублей на человека в обе стороны. С 9 апреля стартовали полетные программы в Турцию российских авиакомпаний, цены снизились в минимуме до 40 тыс. рублей в обе стороны на человека, рассказывает Горин.

Сейчас комплексные туры на семь дней на двоих в отеле "три звезды" обходятся от 100 тыс. рублей. Но дальнейшему снижению цен препятствует ограниченная перевозка, говорит эксперт.