Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов

На начальном этапе в парке перевозчика будет пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Авиакомпания будет базироваться в Анталье и выполнять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами.
Создание авиакомпании относится к третьему пункту "дорожной карты", которую Турция подготовила для российских туристов. Нескольким крупным турецким туроператорам власти пообещали оказать кредитную поддержку в 300 млн долларов. Второй пункт "дорожной карты" также связан с авиаперевозкой.
Турецкие власти рассчитывают, что доходы от туризма в 2022 г. вырастут на 82,4% - до 22 млрд долларов. В этом году страна собирается принять 7 млн российских туристов. Запуск рейсов еще одной турецкой авиакомпании мог бы расширить предложение по перевозке и привести к снижению цен на туры, заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Сейчас на турецком направлении согласованы рейсы двух турецких авиакомпаний - Turkish Airlines и Pegasus, которые заявили провозную емкость на этот год 2 млн кресел, а также четырех российских авиакомпаний - Red Wings, "Россия" (рейсы из Сочи), Azimut и PegasFly, говорит эксперт.
Техническая возможность выполнять полеты с российской стороны подразумевает наличие флота, страховки и согласия лизингодателя. Из 1188 самолетов, которыми располагают российские авиакомпании, летать за рубеж могут 193, из которых 148 - отечественные "Суперджеты". Кроме того, выполнять международные рейсы могут 40 самолетов иностранного производства, так как такие полеты согласованы для определенных типов воздушных судов.
Southwind будет базироваться в Анталье и выполнять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами
Пока имеющаяся совокупная провозная емкость на турецком направлении в два раза меньше той, что была в 2021 г., когда Турцию посетили 4,7 млн российских туристов. С провозной емкостью связаны цены. В марте, когда число рейсов было ограничено, стоимость перелета в Турцию достигала 100 тыс. рублей на человека в обе стороны. С 9 апреля стартовали полетные программы в Турцию российских авиакомпаний, цены снизились в минимуме до 40 тыс. рублей в обе стороны на человека, рассказывает Горин.
Сейчас комплексные туры на семь дней на двоих в отеле "три звезды" обходятся от 100 тыс. рублей. Но дальнейшему снижению цен препятствует ограниченная перевозка, говорит эксперт.
Чтобы снизить стоимость, нужно больше рейсов. Но на выполнение полетов другими турецкими перевозчиками должно быть дано согласие российских авиавластей на паритетной основе, поскольку перевозить российских туристов зарубежные компании могут только на основе регулярных рейсов. Официальных заявлений от российской стороны по этому вопросу пока не было.