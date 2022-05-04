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1 час назад

В Удмуртии построят 100 мини-отелей для туристов

runews24.ru

Удмуртия получит 150 млн рублей из федерального бюджета на поддержку туристической сферы республики. На эти деньги планируется построить сто мини-отелей для туристов. На быстровозводимые модульные домики столько же средств выделят частные инвесторы, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Константин Сунцов.

В Удмуртии построят 100 мини-отелей для туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Каждый блок будет отдельным номером со всеми удобствами.

В июле пройдут конкурсные процедуры, в ходе которых будут определены подрядчики-строители и места для размещения быстровозводимых конструкций.

Планируется, что мини-отели будут возведены до конца текущего года.

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