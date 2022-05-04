В Удмуртии построят 100 мини-отелей для туристов

Удмуртия получит 150 млн рублей из федерального бюджета на поддержку туристической сферы республики. На эти деньги планируется построить сто мини-отелей для туристов. На быстровозводимые модульные домики столько же средств выделят частные инвесторы, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Константин Сунцов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

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В июле пройдут конкурсные процедуры, в ходе которых будут определены подрядчики-строители и места для размещения быстровозводимых конструкций.