Россияне начали планировать отпуск дома

По информации издания, операторы гостиниц, повышавшие в марте цены на июнь—август, теперь понижают их на 15–45 процентов. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в марте—апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16 процентов выше прошлогоднего, а сейчас — на 4–5 процентов. По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45 процентов ниже, чем в марте. По словам Ромашкина, отели рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетов за границу, однако активность бронирований граждан снизилась примерно на 20 процентов.