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3 часа назад

Крупная российская авиакомпания перейдет на отечественную систему бронирования

Lenta.ruиещё 7

Один из крупнейших авиаперевозчиков России S7 Airlines перейдет в октябре с иностранной на российскую систему бронирования билетов. Об этом сообщают «Известия».

Рроссийская авиакомпания перейдет на отечественную систему бронирования
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что по итогам внутреннего тендера авиакомпания выбрала отечественную систему ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем» (принадлежит совладельцу Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву).

Генеральный директор ОРС Александр Сизинцев рассказал, что авиаперевозчик уже провел испытания резервной системы бронирования на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Специалист добавил, что в настоящее время S7 Airlines уже подписала договор о переходе на ОРС, основные коммерческие условия уже согласованы. Переход на основную систему бронирования билетов планируется в октябре.

Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines предоставила туристам возможность оплачивать билеты частями. В соответствии с новым предложением пассажиры, оформляя заказ на сумму не более 40 тысяч рублей, должны оплатить только 25 процентов от общей суммы.

Новости путешествий,Александр Сизинцев,Виталий Ванцев,АК S7,Международный аэропорт Внуково,
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