Названы самые красивые «нераскрученные» места в России

Между тем, как рассказал владелец и гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов перечислил еще несколько необыкновенно красивых мест в стране, которые пока не так раскручены в туристическом плане.

В этот список попали национальный природный парк «Ленские столбы», расположенный на берегу реки Лены в Якутии, пустыня Чарские пески в Каларском районе Забайкальского края с ее необыкновенными горными хребтами, хвойными лесами и голубыми озерами, а также Тофалария Красноярского края посреди Восточных Саян, где расположен один из самых высоких водопадов в стране.