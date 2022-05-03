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2 часа назад

Названы самые красивые «нераскрученные» туристические места в России

Inc-News

На майские праздники большинство россиян предпочло привычные маршруты для путешествий.

Названы самые красивые «нераскрученные» места в России
Фото: touristertourister

Рейтинг популярности в мае возглавили Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск и Волгоград.

Между тем, как рассказал владелец и гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов перечислил еще несколько необыкновенно красивых мест в стране, которые пока не так раскручены в туристическом плане.

В этот список попали национальный природный парк «Ленские столбы», расположенный на берегу реки Лены в Якутии, пустыня Чарские пески в Каларском районе Забайкальского края с ее необыкновенными горными хребтами, хвойными лесами и голубыми озерами, а также Тофалария Красноярского края посреди Восточных Саян, где расположен один из самых высоких водопадов в стране.

Новости путешествий,Юрий Кузнецов,
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