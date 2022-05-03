Туристы назвали популярный вид транспорта для поездок в отпуске

За два года доля авиапутешественников выросла с 33 до 37% — это самый популярный вид транспорта для поездок в отпуске, сообщили специалисты компании Туту.ру по итогам исследования, проведенного среди 2 600 пользователей.

Фото: Реальное время Реальное время

Вторыми по популярности стали поезда — этим видом транспорта готовы воспользоваться 29% туристов по сравнению с 17% двумя годами ранее. Интерес к поездкам на электричке в отпуске снизился с 25% до 9%.

По оценкам экспертов, в 2020 году многие отказывались от дальних поездок из-за пандемии коронавируса и выбирали изучение родного края. Сейчас туристы выбирают курорты в других регионах, и доля поездок на дальние расстояния выросла.

Во время каникул в 2022 году собственный автомобиль выбирают 7% респондентов. Автобусу или велосипеду отдали предпочтение по 5% опрошенных. Еще 2% рассказали, что отправятся в круиз, 1% планирует воспользоваться каршерингом. Еще 5% пользователей решили комбинировать разные виды транспорта, сообщает "РИА Новости".