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2 часа назад

Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуске

Реальное время

За два года доля авиапутешественников выросла с 33 до 37% — это самый популярный вид транспорта для поездок в отпуске, сообщили специалисты компании Туту.ру по итогам исследования, проведенного среди 2 600 пользователей.

Туристы назвали популярный вид транспорта для поездок в отпуске
Фото: Реальное времяРеальное время

Вторыми по популярности стали поезда — этим видом транспорта готовы воспользоваться 29% туристов по сравнению с 17% двумя годами ранее. Интерес к поездкам на электричке в отпуске снизился с 25% до 9%.

По оценкам экспертов, в 2020 году многие отказывались от дальних поездок из-за пандемии коронавируса и выбирали изучение родного края. Сейчас туристы выбирают курорты в других регионах, и доля поездок на дальние расстояния выросла.

Во время каникул в 2022 году собственный автомобиль выбирают 7% респондентов. Автобусу или велосипеду отдали предпочтение по 5% опрошенных. Еще 2% рассказали, что отправятся в круиз, 1% планирует воспользоваться каршерингом. Еще 5% пользователей решили комбинировать разные виды транспорта, сообщает "РИА Новости".

Чаще других отдых на майские праздники за границей планируют жители Казани, Москвы, Новосибирска. Отдыхать за рубежом собираются 17% новосибирцев, 6% казанцев и москвичей, 5% петербуржцев. В топе направлений оказались Армения, Турция, Израиль, ОАЭ и Киргизия.

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