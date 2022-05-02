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2 часа назад

Эксперт прогнозирует увеличение числа кемпингов в России более чем на треть к 2023 году

ТАСС

Грантовая поддержка Ростуризма позволит к 2023 году увеличить количество кемпингов в России более чем на треть - примерно до 350. Это удовлетворит растущий спрос на качественные кемпинги, сообщил ТАСС президент общественной организации "Лига караванеров" Андрей Артюхов.

Эксперт прогнозирует увеличение числа кемпингов в России
Фото: социальные сетисоциальные сети

"Сегодня увеличивается спрос на хорошо оборудованные кемпинги, люди хотят проводить отпуск летом на природе. Люди сейчас поедут на море, а современных кемпингов не прибавляется. Ростуризм запустил программу грантовой поддержки, выделяются деньги именно на создание кемпингов. Правительство дополнительно дало субсидии на строительство модульных отелей. К 2023 году этот спрос будет урегулирован. <...> Надеюсь, появится около 100 кемпингов высокого уровня", - сказал Артюхов.

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По его словам, сегодня в стране около 250 кемпингов разного уровня комфорта. Чтобы сориентировать туристов на этом рынке, в России планируют запустить добровольную классификацию кемпингов.

"Наше профессиональное сообщество с Ростуризмом готовится к росту числа кемпингов, запускаем систему добровольной классификации кемпингов. Думаю, что к 2023 году в России появится добровольная система классификации кемпингов, чтобы бизнес, когда берет субсидии, понимал, какого уровня хочет построить кемпинг, а потребитель знал, какое качество он получит", - пояснил Артюхов.

Ранее стало известно, что Ростуризм запускает три новые грантовые программы поддержки туристического бизнеса в 2022 году. Первый тип грантов предусматривает создание модульных некапитальных средств размещения - кемпингов и автокемпингов. В этом году на этот тип грантов из федерального бюджета выделено 700 млн рублей. Второй тип предусматривает реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры - обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Третий тип грантов направлен на поддержку предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру в своих регионах. В этом году на данный тип грантов выделено 1,55 млрд рублей.

Правительство РФ ранее утвердило выделение 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в 19 российских регионах, что позволит обеспечить дополнительно не менее 2,5 тыс. номеров. Подписанное постановление - часть комплекса мер кабинета министров по обеспечению развития экономики в условиях санкций.

Новости путешествий,Андрей Артюхов,Ростуризм,Правительство РФ,
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