Эксперт прогнозирует увеличение числа кемпингов в России

Грантовая поддержка Ростуризма позволит к 2023 году увеличить количество кемпингов в России более чем на треть - примерно до 350. Это удовлетворит растущий спрос на качественные кемпинги, сообщил ТАСС президент общественной организации "Лига караванеров" Андрей Артюхов.

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"Сегодня увеличивается спрос на хорошо оборудованные кемпинги, люди хотят проводить отпуск летом на природе. Люди сейчас поедут на море, а современных кемпингов не прибавляется. Ростуризм запустил программу грантовой поддержки, выделяются деньги именно на создание кемпингов. Правительство дополнительно дало субсидии на строительство модульных отелей. К 2023 году этот спрос будет урегулирован. <...> Надеюсь, появится около 100 кемпингов высокого уровня", - сказал Артюхов.

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По его словам, сегодня в стране около 250 кемпингов разного уровня комфорта. Чтобы сориентировать туристов на этом рынке, в России планируют запустить добровольную классификацию кемпингов.

"Наше профессиональное сообщество с Ростуризмом готовится к росту числа кемпингов, запускаем систему добровольной классификации кемпингов. Думаю, что к 2023 году в России появится добровольная система классификации кемпингов, чтобы бизнес, когда берет субсидии, понимал, какого уровня хочет построить кемпинг, а потребитель знал, какое качество он получит", - пояснил Артюхов.

Ранее стало известно, что Ростуризм запускает три новые грантовые программы поддержки туристического бизнеса в 2022 году. Первый тип грантов предусматривает создание модульных некапитальных средств размещения - кемпингов и автокемпингов. В этом году на этот тип грантов из федерального бюджета выделено 700 млн рублей. Второй тип предусматривает реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры - обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Третий тип грантов направлен на поддержку предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру в своих регионах. В этом году на данный тип грантов выделено 1,55 млрд рублей.