Эксперт прогнозирует увеличение числа кемпингов в России

Грантовая поддержка Ростуризма позволит к 2023 году увеличить количество кемпингов в России более чем на треть - примерно до 350. Это удовлетворит растущий спрос на качественные кемпинги, сообщил ТАСС президент общественной организации "Лига караванеров" Андрей Артюхов.
"Сегодня увеличивается спрос на хорошо оборудованные кемпинги, люди хотят проводить отпуск летом на природе. Люди сейчас поедут на море, а современных кемпингов не прибавляется. Ростуризм запустил программу грантовой поддержки, выделяются деньги именно на создание кемпингов. Правительство дополнительно дало субсидии на строительство модульных отелей. К 2023 году этот спрос будет урегулирован. <...> Надеюсь, появится около 100 кемпингов высокого уровня", - сказал Артюхов.
По его словам, сегодня в стране около 250 кемпингов разного уровня комфорта. Чтобы сориентировать туристов на этом рынке, в России планируют запустить добровольную классификацию кемпингов.
"Наше профессиональное сообщество с Ростуризмом готовится к росту числа кемпингов, запускаем систему добровольной классификации кемпингов. Думаю, что к 2023 году в России появится добровольная система классификации кемпингов, чтобы бизнес, когда берет субсидии, понимал, какого уровня хочет построить кемпинг, а потребитель знал, какое качество он получит", - пояснил Артюхов.
Ранее стало известно, что Ростуризм запускает три новые грантовые программы поддержки туристического бизнеса в 2022 году. Первый тип грантов предусматривает создание модульных некапитальных средств размещения - кемпингов и автокемпингов. В этом году на этот тип грантов из федерального бюджета выделено 700 млн рублей. Второй тип предусматривает реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры - обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Третий тип грантов направлен на поддержку предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру в своих регионах. В этом году на данный тип грантов выделено 1,55 млрд рублей.
Правительство РФ ранее утвердило выделение 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в 19 российских регионах, что позволит обеспечить дополнительно не менее 2,5 тыс. номеров. Подписанное постановление - часть комплекса мер кабинета министров по обеспечению развития экономики в условиях санкций.