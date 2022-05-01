В Алтайском крае открыли туристический сезон

Туристический сезон в Алтайском крае открылся праздником "Цветение маральника" в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь", который посетили 15 тыс. человек. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"Сегодня, 1 мая, 15 тыс. человек приняли участие в празднике "Цветение маральника" на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". В этом году церемония открытия посвящена 85-летию Алтайского края",

- сообщили в пресс-службе.

На празднике "Цветение маральника" акцент сделан на сельском и гастрономическом туризме. Выставки ремесленных изделий представили делегации районов края. Туристов завлекают народными забавами, песнями, частушками, угощают настоящими алтайскими продуктами.

"Пандемия отступает, мы рады провести большинство мероприятий массово. Каждый прибывший гость найдет для себя на Алтае что-то свое: природу, воздух, традиционные мед, сыр, медовуху, алтайские травяные чаи",

- сказал вице-премьер правительства края Денис Губин и объявил летний туристический сезон открытым.

Маральник - кустистое растение, которое цветет в горах Алтая в апреле-мае, научное название эндемика - рододендрон Ледебура. Именно благодаря ему горы и берега горных рек суровой алтайской весной похожи на окутанные лиловой дымкой. Праздник в Алтайском крае начали проводить с 2013 года.