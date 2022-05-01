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53 минуты назад

Более 60 маршрутов предложат туристам, прибывшим на Ямал в майские праздники

ТАСС

Туристы, которые приедут в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на майские праздники, смогут освоить более 60 маршрутов. Одним из предложений для путешественников станет знакомство с коренными малочисленными народами Севера (КМНС), сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики и туризма округа.

Туристам на Ямале предложат более 60 маршрутов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В крупных городах региона Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале и Ноябрьск будут реализованы разнообразные экскурсионные программы и туры выходного дня. Основу регионального турпродукта в мае составляют этнографические туры, сочетающие знакомство с культурой КМНС и знакомство с гастрономическими достопримечательностями региона. <...> На сегодняшний день туристскими информационными центрами предлагается более 60 различных туристских маршрутов",

- рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Там отметили, что в рамках туристских маршрутов гости и жители Ямала могут пересечь полярный круг в Салехарде, познакомиться с традициями малочисленных народов Севера в этнографическом комплексе "Горнокнязевск" или поесть сырого мяса на этноужине у ненецкой семьи. Кроме этого, для путешественников открыты экскурсии к памятнику комару в Ноябрьске и историческим объектам в Тарко-Сале.

Региональные власти ожидают, что в эти майские праздники Ямал посетят не менее 14 тыс. туристов, что на 5% больше показателя прошлого года. В допандемийный 2019 год Ямало-Ненецкий автономный округ привлек чуть больше 9 тыс. туристов.

Большая часть ЯНАО расположена за полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.

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