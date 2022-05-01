Британка 60 размера пожаловалась на тесноту

Жительница Великобритании Кирсти Лиэнн, ведущая блог о путешествиях для людей с большим размером одежды, рассказала в TikTok о тесноте в самолетах лоукостера Ryanair, однако пользователи сети не проявили к ней сочувствия. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В своем ролике блогер показала, что со своим 60 размером столкнулась с многочисленными трудностями во время полета.

"С первыми проблемами я столкнулась, когда шла по проходу в самолете. Я была одной из последних, кто поднялся на борт, потому что я слегка опоздала, поэтому я почувствовала, что люди пялятся на меня. Все, о чем я могла думать, - это то, что они не хотят, чтобы я села рядом", - написала Кристи Лиэнн.

По словам девушки, соседнее с ней место оказалось пустым, благодаря чем полет прошел относительно комфортно, но она не смогла опустить столик из-за отсутствия пространства. Также блогер столкнулась с проблемами при попытке посетить уборную.

"Это, возможно, самый маленький туалет, который я когда-либо видела, так что я решила в него не втискиваться", - сообщила она пользователям.

В ответ на это комментаторы заявили Кристи Лиэнн, что авиакомпания не виновата в том, что ей было неудобно. "Дорогая, это не вина авиакомпании", "Мы все знаем, кто в этом виноват", "Это должен быть гигантский тревожный звоночек", - написали ей в комментариях.