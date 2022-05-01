Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Страны с популярными курортами смягчили режим въезда

Zab.ru

Власти нескольких популярных курортных стран, включая Таиланд, Малайзию, Армению, Грецию и Болгарию, с 1 мая упростили правила въезда для россиян. Также многие из вышеперечисленных государств отменили антиковидные ограничения внутри. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Страны с популярными курортами смягчили режим въезда
Фото: Zab.ruZab.ru

Теперь в Таиланде непривитые путешественники, которые сделали ПЦР-тест за 72 часа до поездки, не должны отправляться на карантин. Если же туристы решили не сдавать анализ, им придется находиться на пятидневной изоляции в отеле.

Смягчили правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, и в Малайзии. С 1 мая въезжать в эту популярную азиатскую страну без предъявления ПЦР-теста могут полностью привитые туристы. Помимо этого, они освобождаются от сдачи антиген-тестов по прибытии.

Власти Болгарии с 1 мая также перестали просить у иностранных туристов сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Для въезда теперь достаточно предъявить загранпаспорт, шенгенскую или болгарскую национальную визу.

Отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов и Албания. Кроме того, в стране станет необязательным ношение масок. Власти также разрешат работу баров (после 23:00) и ночных клубов

Также с 1 мая отменили все коронавирусные ограничения для россиян Киргизия и Армения.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители