Страны с популярными курортами смягчили режим въезда

Власти нескольких популярных курортных стран, включая Таиланд, Малайзию, Армению, Грецию и Болгарию, с 1 мая упростили правила въезда для россиян. Также многие из вышеперечисленных государств отменили антиковидные ограничения внутри. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь в Таиланде непривитые путешественники, которые сделали ПЦР-тест за 72 часа до поездки, не должны отправляться на карантин. Если же туристы решили не сдавать анализ, им придется находиться на пятидневной изоляции в отеле.

Смягчили правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, и в Малайзии. С 1 мая въезжать в эту популярную азиатскую страну без предъявления ПЦР-теста могут полностью привитые туристы. Помимо этого, они освобождаются от сдачи антиген-тестов по прибытии.

Власти Болгарии с 1 мая также перестали просить у иностранных туристов сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Для въезда теперь достаточно предъявить загранпаспорт, шенгенскую или болгарскую национальную визу.

Отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов и Албания. Кроме того, в стране станет необязательным ношение масок. Власти также разрешат работу баров (после 23:00) и ночных клубов