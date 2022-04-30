Москва или Киев: россиянка из Турции раскрыла, что творится на курортах

Московский комсомолец взял интервью у Юлии, которая долго живёт в Анталье. Оказывается, после 24 февраля приехало множество людей из Украины, Беларуси, Российской Федерации.

Фото: fbm.ru fbm.ru

По ее мнению, в Турцию сейчас бегут от произвола правящих кругов. Хотя в этой стране такая же сильная вертикаль власти, государство военизированное. В Турции журналистов сажают в тюрьму, а на политических оппонентов накладывают громадные штрафы, отсутствует свобода слова.

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Её удивляет, что даже люди из Старого Света тоже желают переехать в Турцию. Они считают, что там стабильная экономика. Хотя цены всё равно растут. Это связано с обесцениванием денег в Турции.

Возросли цены и на аренду недвижимости. В октябре трехкомнатная квартира в Анталье стоила 3500 лир (28 тысяч рублей). После нового года стоимость такого жилья подскочила до 6 тысяч лир (48 тысяч рублей), а после 24 февраля – до 15 тысяч лир (120 тысяч рублей).

В настоящий момент дешевле снять виллу в Португалии или Испании, чем арендовать плохенькую квартиру в Анталье. Для москвичей это подъёмные цены. Однако школьная преподавательница здесь обычно получает 4000 лир (32 тысячи рублей), этого хватает только на очень плохое жильё. Поэтому местные не рады приезжающим.

Жители Российской Федерации, по словам Юлии, всё ещё продолжают приезжать. Уже селятся не только в Анталье, но и в соседних деревушках, в глубинке, где подешевле.

В общественном транспорте приезжие не надевают маски, не соблюдают законы, хамят. Анталья трансформируется то ли в Москву, то ли в Киев со всеми вытекающими последствиями.

Волну белой эмиграции Турция переживала в 1920-х годах. Тогда мигрантам предложили работу, чтобы те принесли пользу державе. В настоящее время заграничные граждане никому не нужны. В Анталью едет много российских программистов и строителей. Если бы им тут оказали помощь с работой, то они могли бы улучшить уровень жизни в Турции.

Однако государство устроило “охоту на ведьм”. Дело в том, что многие не имеют право вести трудовую деятельность. Зарегистрировать свой малый бизнес в Анталье трудно. В Турцию может зайти только очень крупные фирмы.