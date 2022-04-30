В Сочи будет работать антиковидный пляж

Летом 2021 года в Сочи открыли первый COVID-free пляж. Сейчас, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений, пляж сохранит свой статус.

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При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности, который ввели в Краснодарском крае два года назад, с 1 мая отменяется.

"Все ограничения сняты, тем не менее, масочный режим остается. Пока мы сохраняем антиковидный пляж", — объяснил генеральный директор отеля "Лазурная Отель и СПА" Александр Захаров в рамках заседания Совета по развитию санаторно-курортной и туристической отрасли.

По его словам, на анти-ковидный пляж в Сочи туристы и местные жители смогут попасть, только показав сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не более трех дней назад.

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