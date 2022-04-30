Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

В Сочи сохранят антиковидный пляж

Диана Товсепова

Летом 2021 года в Сочи открыли первый COVID-free пляж. Сейчас, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений, пляж сохранит свой статус.

В Сочи будет работать антиковидный пляж
Фото: PixabayPixabay

При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности, который ввели в Краснодарском крае два года назад, с 1 мая отменяется.

"Все ограничения сняты, тем не менее, масочный режим остается. Пока мы сохраняем антиковидный пляж", — объяснил генеральный директор отеля "Лазурная Отель и СПА" Александр Захаров в рамках заседания Совета по развитию санаторно-курортной и туристической отрасли.

По его словам, на анти-ковидный пляж в Сочи туристы и местные жители смогут попасть, только показав сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не более трех дней назад.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдохнуть в Сочи в мае на двоих.

Новости путешествий,Александр Захаров,Вениамин Кондратьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители