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39 минут назад

Названы самые популярные направления для путешествий по России

Секрет Фирмы

За год у россиян практически не изменился список популярных маршрутов для поездок по стране. По итогам апреля самыми часто посещаемыми городами остались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. На пятом месте оказался Калининград, куда стали летать на 78% чаще, чем в 2021 году. Как сообщил сервис OneTwoTrip, российские путешественники покупают билеты на самолёты и поезда, а также бронируют отели именно в этих городах.

Названы самые популярные направления для путешествий по России
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Первую строчку в рейтинге популярных направлений сохранила за собой Москва, на втором месте Санкт-Петербург и Сочи. На третьем расположился Краснодар, на четвёртом — Минеральные Воды, замыкает пятёрку Калининград.

В десятку популярных направлений попали Екатеринбург, Уфа (интерес к городу вырос на 36%), Махачкала (+12%), Казань (–17%) и Тюмень (+60%). В среднем, в апреле 2022 года перелёт по России стоил 7300 рублей на человека в одну сторону.

Средняя стоимость перелёта по ближнему зарубежью составила 21 500 рублей. Среди зарубежных стран в апреле пользовались популярностью Армения (–40%), Таджикистан и Киргизия. Также россияне часто летали в Турцию (–12%), Белоруссию и Казахстан (+150%), ОАЭ (+52%), Азербайджан, Узбекистан (–20%) и Грузию.

Средняя стоимость поездки на поезде в апреле составила 2700 рублей. Чаще всего россияне ездили в Москву и Санкт-Петербург, реже в Краснодар и Сочи.

Ранее «Секрет» писал, что в России резко вырос спрос на краткосрочную аренду квартир и загородных домов в Крыму и Краснодарском крае. По данным «Авито», средняя цена аренды квартиры в этих регионах составляет 2000 рублей в сутки. Загородное жилье в Крыму можно арендовать в среднем за 3400 рублей, а на Кубани — за 3000 рублей.

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