Первый туристический авиачартер прилетел в Дагестан

Сегодня, 30 апреля, в аэропорту Махачкалы празднично встретили первый туристический чартерный самолет в республику, информирует телеграм-канал ГТРК «Дагестан».
Сегодняшний рейс является частью полетной программы туристического оператора «Интурист». Полеты будут проводиться с 30 апреля по 28 мая. На площадке чартеров в Дагестан путешественники могут поехать как в короткие, так и в продолжительные экскурсионные туры с возможностью посетить и другие субъекты Северного Кавказа: Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Чечня.
Первых туристов в воздушной гавани Махачкалы встретили зажигательной лезгинкой.