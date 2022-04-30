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23 минуты назад

Первый туристический авиачартер прилетел в Дагестан

Замана

Сегодня, 30 апреля, в аэропорту Махачкалы празднично встретили первый туристический чартерный самолет в республику, информирует телеграм-канал ГТРК «Дагестан».

Первый туристический авиачартер прилетел в Дагестан
Фото: zamana.infozamana.info

Сегодняшний рейс является частью полетной программы туристического оператора «Интурист». Полеты будут проводиться с 30 апреля по 28 мая. На площадке чартеров в Дагестан путешественники могут поехать как в короткие, так и в продолжительные экскурсионные туры с возможностью посетить и другие субъекты Северного Кавказа: Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Чечня.

Первых туристов в воздушной гавани Махачкалы встретили зажигательной лезгинкой.

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