Первый туристический авиачартер прилетел в Дагестан

Сегодняшний рейс является частью полетной программы туристического оператора «Интурист». Полеты будут проводиться с 30 апреля по 28 мая. На площадке чартеров в Дагестан путешественники могут поехать как в короткие, так и в продолжительные экскурсионные туры с возможностью посетить и другие субъекты Северного Кавказа: Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Чечня.