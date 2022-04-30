С 6 мая из России в Турцию можно будет вылететь два раза в день

С начала мая Росавиация согласовала Turkish Airlines до 106 рейсов в неделю – такой режим продлится до 15 мая, еще 122 рейса осуществят российские авиаперевозчики с разрешения турецких властей. Минтранс обещает, что в случае, если Турция согласится увеличить число российских рейсов, то увеличится и число квот для турецких авиаперевозчиков, - сообщает портал «URA.ru».