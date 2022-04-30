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3 часа назад

С 6 мая из России в Турцию можно будет вылететь два раза в день

Русская Планета

Ростуризм сообщил о резком увеличении количества рейсов на популярные турецкие курорты.

С 6 мая из России в Турцию можно будет вылететь два раза в день
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

С начала мая Росавиация согласовала Turkish Airlines до 106 рейсов в неделю – такой режим продлится до 15 мая, еще 122 рейса осуществят российские авиаперевозчики с разрешения турецких властей. Минтранс обещает, что в случае, если Турция согласится увеличить число российских рейсов, то увеличится и число квот для турецких авиаперевозчиков, - сообщает портал «URA.ru».

Из Москвы в Анталию и в Стамбул на майские праздники запланировано по два рейса в день. Ориентировочная стоимость полета на популярный курорт по системе «туда-обратно» составляет около 30 тысяч рублей

Новости путешествий,Минтранс РФ,Ростуризм,Росавиация,
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