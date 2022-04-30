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59 минут назад

Турист разбил беспилотник о крышу здания XV века в Риме

TURIZM.RU

Турист разбил беспилотник о крышу здания XV века в Риме, известного тем, что там неоднократно выступал диктатор Бенито Муссолини.

Турист разбил беспилотник о крышу здания XV века в Риме
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Беспилотник туриста из Аргентины врезался в крышу исторического Палаццо Венеция около 19:00, и этот факт сразу же был зафиксирован римскими полицейскими.

Капитан карабинеров сообщил, что турист вероятно, не знал о запрете полетов беспилотников над Римом и Ватиканом, добавив, что к счастью, последствий не было, никто не пострадал, и крыша Палаццо Венеция тоже не пострадала.

После инцидента итальянские официальные лица изъяли беспилотник, а хозяину дрона теперь грозит уголовное преследование.

Здание, расположенное недалеко от знаменитой площади Пьяцца Навона, веками служило резиденцией пап, кардиналов и послов, прежде чем Муссолини использовал его для обращения к собравшимся толпам. Сейчас здание функционирует как музей, где туристы могут познакомиться с историей.

Дроны могут создавать потрясающие фотографии и видео, но они разрешены далеко не везде. Есть целый ряд правил, которые следует учитывать в каждой стране. Например, при перевозке в большинстве стран необходимо вынимать батарейки. На всей территории Италии — не только в столице и исторических местах —граждане не могут запускать беспилотники над населенными пунктами ночью и в радиусе 5 километров от аэропорта.

Новости путешествий,Бенито Муссолини,
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