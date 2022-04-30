Пассажирам мешают путешествовать медицинские требования

Опрос был проведен в преддверии Авиационного форума будущего (Future Aviation Forum), глобального авиационного саммита, который состоится в Эр-Рияде с 9 по 11 мая. В исследовании приняли участие респонденты из США, Великобритании, Италии и стран Персидского залива — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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В то время как результаты в разных странах отличаются, исследование показывает, что везде существует путаница в отношении лоскутного одеяла нынешних санитарных требований к авиаперелетам. Около трети людей в каждой опрошенной стране говорят, что отсутствие ясности в отношении медицинских требований помешало им летать в прошлом году и не позволит им летать в 2022 году.

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«Существует явная необходимость в том, чтобы страны работали сообща над согласованием требований к здоровью пассажиров. Для полного и быстрого восстановления мирового авиационного сектора важно, чтобы мы прояснили текущие требования и укрепили уверенность в способности сектора справиться с будущими кризисами в области общественного здравоохранения»,

— выразил общее мнение министр транспорта и логистики Саудовской Аравии Салех бен Насер Аль-Джассер.

Опрос показал, что мнения разделились в вопросе: работали ли страны сообща, вырабатывая критерии безопасности поездок во время пандемии. Большинство людей в странах Персидского залива — 73% и Италии — 59% считают, что они это сделали, в то время как большинство людей в США — 56% и Великобритании — 70% думают, что объединенной позиции не было.

Что касается того, готов ли авиационный сектор к очередному кризису общественного здравоохранения, то только большинство жителей стран Персидского залива — 64% — уверены, что это так, в то время как респонденты в других опрошенных странах разделились. Более трети респондентов в Великобритании и четверть в США и Италии говорят, что аэропорты и авиакомпании не готовы к следующему кризису общественного здравоохранения.