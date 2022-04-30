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1 час назад

Бразилия признана лучшим местом для приключенческого туризма

TURIZM.RU

В международном отчете сообщается, что Бразилия набрала более 80 баллов из 100 в таких категориях, как климат, пейзажи и качество развлечений. А вот по оценкам, полученным за «культурное значение», страна заняла лишь 13-е место.

Бразилия признана лучшим местом для приключенческого туризма
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Бразилия — континентальная страна, возможности для приключенческого туризма здесь огромны от самых северных территорий до юга. Много туристов так и делают — проезжают страну насквозь. От Ботаса, что в сельской местности Сан-Паулу, до Фос-ду-Игуасу в штате Парана, через национальный парк Шапада-дус-Веадейрос в Гоясе и Капитолиу в Минас-Жерайсе. Свой маршрут найдется для всех типов туристов.

Бразилия готова обеспечить максимальную безопасность приезжающих туристов. Она входит в число стран-лидеров по вакцинации населения от COVID-19.

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