Бразилия признана лучшим местом для приключенческого туризма

В международном отчете сообщается, что Бразилия набрала более 80 баллов из 100 в таких категориях, как климат, пейзажи и качество развлечений. А вот по оценкам, полученным за «культурное значение», страна заняла лишь 13-е место.

Бразилия — континентальная страна, возможности для приключенческого туризма здесь огромны от самых северных территорий до юга. Много туристов так и делают — проезжают страну насквозь. От Ботаса, что в сельской местности Сан-Паулу, до Фос-ду-Игуасу в штате Парана, через национальный парк Шапада-дус-Веадейрос в Гоясе и Капитолиу в Минас-Жерайсе. Свой маршрут найдется для всех типов туристов.