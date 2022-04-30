Загрузка рейсов Emirates достигла максимума — 95 процентов

Число проданных билетов на рейсы Emirates Дубай — Индия достигло 95 процентов от общего количества кресел. При этом, до пандемии, то есть, в 2019 году средняя загрузка составляла порядка 70 процентов. И это нормальное соотношение на большинстве маршрутов.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

По словам генерального директора, в следующем году «Эмирейтс» нацелена полностью восстановить свою нормальную маршрутную сеть и выйти на 100 процентов до пандемийных мощностей.