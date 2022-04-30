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1 час назад

Загрузка рейсов Emirates достигла максимума — 95 процентов

TURIZM.RU

Число проданных билетов на рейсы Emirates Дубай — Индия достигло 95 процентов от общего количества кресел. При этом, до пандемии, то есть, в 2019 году средняя загрузка составляла порядка 70 процентов. И это нормальное соотношение на большинстве маршрутов.

Загрузка рейсов Emirates достигла максимума — 95 процентов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

По словам генерального директора, в следующем году «Эмирейтс» нацелена полностью восстановить свою нормальную маршрутную сеть и выйти на 100 процентов до пандемийных мощностей.

Процесс восстановления будет проходить поэтапно. Так, к концу этого лета Emirates поднимет объемы до 80 проццентов от уровня 2019 года, а в течение предстоящего зимнего сезона эти цифры вырастут до 85 процентов. TURIZM.RU

Новости путешествий,Emirates,
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