В Санкт-Петербурге стартует летний туристский сезон

Акция "Гостеприимный Петербург", Фестиваль ледоколов, парад "Метеоров", вальс буксиров, запуск новых водных маршрутов и ряд других мероприятий пройдут в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 2 мая в честь открытия летнего туристского сезона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

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"С 30 апреля по 2 мая в Северной столице пройдет масштабный городской праздник, знаменующий старт летнего туристского сезона 2022 года. Центром праздника станет мультимедийный павильон, который откроется 30 апреля на Дворцовой площади. Здесь посетителей будут ждать технологичные инсталляции, интерактивные развлечения и необычные экспонаты",

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- рассказали в администрации.

Так, в интерактивной зоне "Старый - новый Петербург" каждый сможет сравнить современные и старинные фотографии узнаваемых мест города. Кроме того, посетители услышат характерные звуки и запахи города, полетают над ним с помощью зонта, покачаются на качелях над волнами Балтийского моря и запустят навигацию на Неве. Также в павильоне будут размещены тематические зоны, посвященные петровскому времени. Они представят серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I, которые будут проходить в течение всего года.

В день открытия летнего туристского сезона 30 апреля в городе дадут старт новой петербургской традиции, суть которой пока держится в секрете. Также в субботу откроется в обновленном виде и летних декорациях общественное пространство "Никольские ряды". "Посетители увидят Триумфальную арку, эстраду, а также смогут научиться играть в гольф в первом городском гольф-клубе", - рассказали в городском комитете по развитию туризма.

"[Петербургская] индустрия гостеприимства, несмотря на все вызовы, сохранила самое высокое качество приема гостей в городе. Все работает, появляются новые маршруты, предложения, развивается новая туристская география города. Много нового приготовил туристский Санкт-Петербург для гостей. Выходим в полной готовности",

- рассказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"День открытых дверей", Вальс буксиров и Заячий забег

По случаю открытия сезона в городе проходит акция "Гостеприимный Петербург", в рамках которой туристические компании, музеи и театры предоставят возможность бесплатного посещения для жителей и гостей города по предварительной записи (ее проводили с 25 по 28 апреля). Участники акции приготовили более 18 000 пригласительных, которыми можно воспользоваться с 30 апреля по 10 мая включительно.

"В открывающемся летнем сезоне откроются новые водные маршруты. Один из них с 30 апреля свяжет Севкабель и Эрмитажную пристань, другой - Мытнинскую и Адмиралтейские набережные. А на "Метеорах" можно будет посетить Петродворец с Кронштадтом за одну поездку",

- отметили в комитете.

1 и 2 мая в акватории Невы состоится Фестиваль ледоколов. "Действующие ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Иван Крузенштерн" разместятся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. [Они] будут открыты с 12:00 до 18:30 в воскресенье и с 12:00 до 17:30 в понедельник", - отметили в комитете. Кроме того, 1 мая в 14:00 с набережной Лейтенанта Шмидта можно будет посмотреть парад судов на подводных крыльях - "Метеоров", в 14:30 - Вальс буксиров.

"Петропавловская крепость - еще одна традиционная площадка праздника. 1 и 2 мая юные петербуржцы в возрасте до 12 лет смогут принять участие в веселом забеге на Заячьем острове. Дети в костюмах зайцев должны будут пройти небольшую полосу препятствий",

- анонсировали в комитете.