Расписание вылетов в Турцию привело к задержке во Внуково

1 мая турагенты продолжали отслеживать рейсы, вылетающие с туристами на майские праздники в Турцию. В основном вылеты проходили по расписанию, но из-за плотного графика наблюдались и задержки.

Фото: TourDom TourDom

Так, из Внуково днем были запланированы сразу четыре рейса турецких авиакомпаний. В 14:18, всего на 8 минут отступив от расписания, отправился в Анталью А-321 Turkish Airlines (TK3651), выбрав короткий маршрут через Европу. Еще один A-321 турецкого перевозчика (TK3157), чей вылет был запланирован на 14:10, на момент написания этой заметки откладывался на 45 минут. Третий рейс Turkish Airlines в Анталью, TK3655, тоже на аэробусе, планировалось отправить в 15:17 c задержкой почти на час. Телеграм-бот Внуково давал этому такое объяснение: «закрытие воздушной зоны».

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А вот четвертый рейс из Внуково, TK3953, который по факту выполняет лоукостер Anadolujet на Boeing 737-800, задерживался уже почти на 3 часа – с 14:45 до 17:30 c формулировкой «позднее прибытие воздушного судна».

Как пояснил один из источников, Anadolujet сформировал очень плотное расписание полетов в города России, отсюда и задержки рейсов. Действительно, по данным Flightradar, боинг Anadolujet с регистрационным номером TC-JGS на момент написания заметки еще только возвращался в Москву из Бодрума, куда ранее выполнил утренний рейс из Внуково TK3954. Накануне тот же самолет слетал из Казани в Анталью и Москву, а также еще и в Пермь.

Кстати, к регионам, открывшим прямые рейсы в Турцию, 1 мая присоединилась Тюмень – рейс TK3973 Anadolujet вылетел с опозданием на час.

Премьерой дня, за которой следили многие турагенты, стал утренний вылет AZUR air из Внуково в Даламан на Boeing 767-300.