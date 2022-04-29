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51 минуту назад

Россия возобновит авиасообщение с Эквадором

Мария Иглина

С 16 мая будут возобновлены авиарейсы из России в Эквадор, а также снимаются ограничения на выезд граждан РФ в Армению и Киргизию. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия возобновит авиасообщение с Эквадором
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор",

- говорится в сообщении.

Также известно о снятии ограничений на въезд граждан Армении и Киргизии в Россию и на выезд россиян в эти страны.

Ранее Болгария смягчила правила въезда для россиян.

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