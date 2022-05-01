«Аэрофлот» удивляет ценами на билеты в Турцию

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» обсуждают цены «Аэрофлота» на билеты в Анталью: они оказались значительно ниже предложений турецких конкурентов.

Фото: TourDom TourDom

Так, судя по скриншоту, которым с редакцией поделился подписчик, если вылетать из Москвы 17 мая, а возвращаться 24-го, то купить перевозку можно за 21 714 руб. Это более чем на 10 тыс. меньше, чем у Corendon Airlines и AZUR air (33 145), Red Wings (33 890), Pegas Fly (37 880). Наиболее существенно выглядит разница с Turkish Airlines – у турецкого перевозчика цена на те же даты выше более чем вдвое (51 960).

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Корреспондент TourDom.ru убедился: по состоянию на 19:00 1 мая тариф 21 716 (плюс-минус несколько рублей) действительно существовал. И даже с учетом доплаты за багаж (7134 руб.) на фоне других предложений выглядит впечатляюще низким. Похожая ситуация и со Стамбулом. У «Аэрофлота» билеты можно купить за 32 тыс., в то время как у Turkish Airlines предлагаются за 47 тыс.

Нехарактерная для «Аэрофлота» ценовая политика сохраняется и на многие другие даты. На июль, например, билеты нацперевозчика можно взять за 28 тыс. У конкурентов – минимум 31.

Можно предположить, что играть на понижение приходится из-за нескольких факторов. Во-первых, «Аэрофлот» открыл продажи совсем недавно, в пятницу, 29 апреля, поэтому еще физически не успел достичь приемлемой загрузки, которая позволила бы продавать билеты по более высоким тарифам. Во-вторых, первый вылет намечен на 6 мая и еще не состоялся. Сейчас для многих это один из ключевых критериев, от которых зависит решение – покупать билет или тур. Чтобы пассажиры увереннее бронировали перевозку «Аэрофлота», его самолетам нужно слетать в Турцию и успешно вернуться без задержаний и других накладок.