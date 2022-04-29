Сочи на майские праздники готовится принять 1200 рейсов

Аэропорт Сочи в период майских праздников рассчитывает обслужить более 1200 рейсов и порядка 360 тыс. пассажиров. Это на 2% меньше показателей прошлого года за аналогичный период. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба курортной воздушной гавани.

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В частности, 1000 рейсов придется на внутрироссийские маршруты и 227 – на международные. При этом снижение количества перелетов руководство хаба объясняет ограничением авиасообщения в южных регионах, установленное Росавиацией еще в конце февраля.

«Из-за этого увеличилось время полета по основным направлениям до полутора часов на одном рейсе»,

– заявили в аэропорту и отметили, что основная часть туристов прилетает в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Красноярска.

В свою очередь, мэр курорта Алексей Копайгородский, несмотря на ожидаемое снижение пассажиропотока, рассчитывает на увеличение турпотока. По его словам, на праздники Сочи посетят 250 тыс. туристов, что на 8% больше, чем в мае прошлого года.