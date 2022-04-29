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1 час назад

На курорте «Роза Хутор» открылся летний сезон

Lenta.ru

Горный курорт «Роза Хутор» под Сочи в пятницу, 29 апреля, объявил об открытии летнего сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

На курорте «Роза Хутор» открылся летний сезон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы полностью готовы к новому летнему сезону, настроение которому задаст самый популярный фестиваль бега в России — Rosa Run. Он стартует на курорте уже 1 мая»,

— рассказали в пресс-службе комплекса и добавили, что в мероприятии примут учатие более трех тысяч спортсменов.

Отмечается, что летом 2022 года туристам буду доступны 13 пеших маршрутов, разработанных с «Сочинским национальным парком», 110 километров пеших троп и новый кемпинг. Кроме того, для любителей пляжного отдыха в Горной Олимпийской деревне появятся специальные зоны Rosa Beach и SunShine Park, оснащенные открытым бассейном, шезлонгами, баней, гастробаром и панорамной смотровой площадкой.

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