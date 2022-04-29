На курорте «Роза Хутор» открылся летний сезон

Горный курорт «Роза Хутор» под Сочи в пятницу, 29 апреля, объявил об открытии летнего сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полностью готовы к новому летнему сезону, настроение которому задаст самый популярный фестиваль бега в России — Rosa Run. Он стартует на курорте уже 1 мая»,

— рассказали в пресс-службе комплекса и добавили, что в мероприятии примут учатие более трех тысяч спортсменов.