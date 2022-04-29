Назван самый популярный у россиян город Испании

В марте и апреле 2022 года самым популярным у россиян городом для покупки жилья в Испании оказался Торревьеха. К такому выводу пришли аналитики портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам специалистов, на этот населенный пункт пришлось 26,8 процента всех запросов от граждан России. При этом с января-февраля число обращений сократилось на 17,3 процента. Согласно данным Spain-Real.Estate, самая дешевая квартира в Торревьехе стоит 2,53 миллиона рублей — за эти деньги можно приобрести студию площадью 25 квадратных метров, которая расположена в пяти километрах от побережья.