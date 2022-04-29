Где россияне проведут майские праздники

Майские праздники традиционно ставят вопрос, как их провести. Что выбрали россияне в этом году – море, горы или все-таки грядки? Какие направления туристического спроса? Во сколько обойдется запланированный отдых и к чему готовиться спонтанным путешественникам? На эти и другие вопросы в эфире телеканала «МИР 24» ответил Алексан Мкртчян, президент Альянса туристических агентств России.

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Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян проведут майские праздники дома или на даче. На ваш взгляд, кто и почему выбирает такое?

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Алексан Мкртчян: Это традиционно. Я слежу за этой статистикой последние лет 30. Всегда где-то 65-70% населения на майские остаются дома. Тут уж действительно грядки, дачи... Есть такая статистика, что только 70% россиян отдыхают более одного раза в году. И, естественно, если у человека сегодня есть деньги, чтобы раз в году поехать на отдых, он поедет летом. Если он не лыжник. Около 25% отдыхают два раза в году. И только 5% отдыхают три раза и больше. И майские праздники, если вы отдыхаете один раз в году, – невысокая дата, потому что элементарно купаться в России негде. Ни одно море не готово – ни Черное, ни Каспийское, ни Азовское, ни Тихий океан в районе Владивостока, там любят в июле-августе купаться.

Тем не менее, по статистике, примерно каждый шестой россиянин планирует отправиться в туристическую поездку. В этом году какие направления лидируют?

Алексан Мкртчян: Естественно, Россия, это понятно. Куда ехать зависит от того, где люди живут. Если они живут в Сибири, на Алтае, то они поедут в Белокуриху или на Байкал. Если люди живут в европейской России, то большая часть выберет малое Золотое кольцо, так как майские праздники всего четыре дня, или большое Золотое кольцо.

Петербург – на сегодня это единственная доступная Европа для россиян. Вы уже не можете на выходные съездить в Лувр или в Прагу, как раньше. Поэтому Петербург с Эрмитажем, с Русским музеем – это хорошая альтернатива.

Если хочется подышать морским воздухом, то без альтернативы это Сочи. Потому что там единственный открытый аэропорт на Черном море. Все остальное закрыто – Краснодар, Анапа, Геленджик, Симферополь. Но здесь, конечно, я скажу, что сочинские отельеры, понимая это, подняли цены. А крымские, понимая, что их аэропорт откроют не скоро, а Крым находится в некоем географическом тупике, опустили цены. Поэтому дилемма – полететь на самолете и отдыхать дорого в Сочи или поехать на поезде или на автомобиле и отдыхать дешево в Крыму.

Некоторые люди на майские праздники ищут возможность куда-то съездить с ребенком. А куда лучше?

Алексан Мкртчян: С ребенком можно в различные тематические парки. Можно поехать в санатории, но не для лечения, естественно. А просто водички попить, горы показать, – в этом году мегапопулярны горы. Все кавказские республики, для жителей европейской части России будут удобны и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкессия, Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия. Вот эти все республики в этом году говорят, да мы и сами видим, о существенном росте поездок. Если бы не майские, а лето, то в этом году «выстрелит» Дагестан. Там уже на 40% выросли продажи по сравнению с тем сезоном. Все просто: работает аэропорт и Каспийское море примерно на 40% дешевле, чем Черное в районе Сочи.

И Абхазия, кстати, подорожала. Абхазы воспользовались тем, что от аэропорта до границы ехать всего 10 минут. Они случайно получились бенефициарами от закрытия аэропортов юга России.

Но все-таки, едут же не только по России. Есть и те, кто едут за границу, а они куда?

Алексан Мкртчян: Здесь, к сожалению, всего лишь 10% людей. 90% – это внутри страны. Если мы убираем ближнее зарубежье, это Беларусь, Армению, Казахстан, Киргизию, и оставляем только дальнее зарубежье, то 90% из тех, кто едет туда, выбирают 3 страны – Египет, Арабские Эмираты, Турция. Египет и Эмираты, понятно, почему, – там купаться можно. Людям нравится Красное море, потрясающий дайвинг, сноркелинг, пирамиды, Луксор. А вот в Арабские Эмираты многие едут приодеться, с целью шопинга. Сейчас в Абу-Даби есть филиал Лувра. Там очень много тематических парков, вот вы меня спросили, куда с ребенком ехать. В «Феррари Парк», пожалуйста. Какой мальчишка возраста 5-6 класса откажется погонять на Феррари, а там имитации настоящего Феррари. Или сходить в парк «Юниверсал».

А Турция всегда популярна. Да, там сейчас на майские купаться невозможно. Но, тем не мене, рейсы летят, и рейсы полные. Людям нравятся спа-процедуры, особенно прекрасной половине человечества. Массажи, талассотерапия и все, что с этим связано.

А если говорить о зарубежном отдыхе, самый бюджетный во сколько сейчас обойдется?

Алексан Мкртчян: Давайте честно, на майские говорить о бюджетном нельзя. Сейчас уже идет Рамадан, самый большой праздник для мусульман всего мира. Отельеры, понимая это, в Египте, в Турции, в ОАЭ подняли цены. Тот номер, который стоит 100 долларов, на Рамадан продается за 200 долларов. Поэтому сейчас цены – 120-130 тысяч рублей на неделю в ту же Турцию или Египет на двоих. Но уже буквально после 7 мая, когда все богатые гости разъезжаются, отели будут резко опускать цены. И после 10 мая будет 90 тысяч, 80 тысяч, я даже надеюсь, 70 тысяч за двоих. Это ожидается ближе к третьей декаде мая для туров по системе «все включено», то есть перелет, проживание, питание, напитки, трансфер, страховки, все будет входить.

Мы сейчас говорим о тех, кто планировал свой отдых на майские, думал об этом заранее. Но есть и те, кто только сейчас решил куда-то ехать. К чему надо быть готовым?

Алексан Мкртчян: Я 32 года работаю в туризме и 32 года я слышу этот вопрос: «Завтра праздники, куда поехать?» А вы не знаете, что 30 апреля – выходной день? Об этом объявили в ноябре. Потом есть Новый гол с 31 декабря по 10 января. Сейчас еще будут выходные 12,13,14 июня. Мой совет зрителям: все «высокие» даты надо покупать заранее. Нельзя вдруг 30 декабря вспомнить «ой, завтра ж Новый год» или сегодня 29 апреля «ой, завтра ж выходной». Потому что все будет дорого. Авиабилеты дорого, железнодорожные дорого. Иногда не просто дорого, а не купите, нет в продаже. Вот попробуйте сейчас купить на завтра билет Москва-Симферополь, – вы его не купите. Потому что люди их купили еще в декабре. А железная дорога как только ставит новые места, через 20 минут уже вагона нет. Поэтому и отели тоже повышают цены.

Мой совет – если вы не хотите тратить много денег, все «высокие» даты планируйте заранее. Их не так много: майские праздники, День Независимости, 8 марта и 23 февраля, Новый год, Рождество. Купите тур заранее, хотя бы за 2-3 месяца, и вы сэкономите просто огромные деньги. Я приведу пример по Сочи. Те билеты, которые продавали на 30 апреля, не поверите, за 3 тысячи рублей, сейчас продают за 20 тысяч. Рост цены 500%!

Тогда вопрос, может быть, парадоксальный. Что делать людям, которые уезжать никуда не хотят, но хотели бы отдохнуть в ближнем радиусе?