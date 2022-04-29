Турецкие власти разрешили не носить маски в самолетах

В закрытых помещениях больше не нужно больше носить маски. Изменения касаются Турции, об этом сообщили в АТОР.

«В Турции с 27 апреля отменено требование о ношении масок в закрытых помещениях, за исключением медучреждений и общественного транспорта»,

Министр здравоохранения Турции разъяснил, что в самолетах маски не требуется носить. Ношение маски является рекомендацией, но не обязательной к исполнению. Пассажиры сами должны оценивать риски. Ассоциация туроператоров сообщает, что турецкие профильные ведомства постоянно оценивают опасность для граждан и прибывающих в страну.