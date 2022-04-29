Туристический поезд Туапсе – Сочи – Гагра возобновляет курсирование

В пути пассажиры могут насладиться видами уникальных природных ландшафтов и горных вершин. Поезд делает остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский Курорт, Веселое, Цандрыпш.

В этом сезоне поезд также будет останавливаться на станции Имеретинский Курорт, что позволит гостям курорта совершать комфортные поездки в Абхазию и проходить пограничный контроль не выходя из поезда.

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Отличительная особенность поезда заключается в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70–80-х годов прошлого века. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ и с местами для сидения. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.

Легкая и уютная атмосфера вагона-ресторана перенесет посетителей во времена эпохи СССР. В путешествии можно попробовать специальные блюда русской и абхазской кухни, которые шеф-повара ресторанов готовят по оригинальным рецептам. У пассажиров есть уникальная возможность приобрести съедобные ретросувениры в виде набора продуктов в плетеной авоське, стилизованных под продукцию времен СССР.

У проводников поезда можно приобрести сувениры с советской символикой, а также оформить экскурсионные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Республики Абхазии.

Сохранить впечатления от поездки пассажиры могут, сделав снимки на память в фотокупе, стилизованном под советскую гостиную. Чтобы получить яркие и оригинальные фотографии, можно использовать реквизит: головные уборы, аудиотехнику советского периода, чайный ретросервиз, пионерский горн и другие предметы. Сделать снимки можно при помощи специального автомата, расположенного в купе. Он предложит выбрать кадры, распечатать их, а также отправить избранные фотографии по электронной почте.

В некоторых вагонах туристического поезда установлены интерактивные устройства, с помощью которых пассажиры могут самостоятельно заказывать экскурсии, выбирать сувениры и чайную продукцию, а также оплачивать посещение фотокупе. Оплата осуществляется безналичным способом по банковской карте.